Calcio promozione. Lazzate a Caronno a caccia del blitz

Posticipo serale alle 18.30 per l’Ardor Lazzate che farà pochi chilometri per fare visita alla Caronnese dell’immarcescibile capitan Corno.

I gialloblù di mister Fedele hanno l’opportunità, con un blitz, di agganciare la squadra di casa che dopo tre vittorie di fila è reduce dal ko di Pavia.

Nel girone B giocherà regolarmente alle 15.30 la Vis Nova che rinvigorita dal successo di sette giorni fa riceve a Giussano la Cisanese.

In Promozione la capolista del girone A Universal Solaro gioca in casa contro il Gavirate, mentre la Lentatese riceve l’Aurora Uboldese. Nel girone B tutte fanno il tifo per il Lesmo che proverà a fermare la cavalcata del Mariano, l’unica a punteggio pieno dopo sei turni.

A partire dall’unica inseguitrice rimasta, la Concorezzese che seconda a meno quattro dalla vetta è alla caccia dei tre punti contro il Cavenago.

Ro.San.