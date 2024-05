Calcio Promozione. Playoff, il giorno delle finali. C’è Castel del Piano-Pontevecchio

Novanta minuti che valgono una stagione. In campo oggi per le finali playoff di Promozione con fischio di inizio alle 16. Si gioca a Castel del Piano e Campitello con due risultati su tre per le squadre di casa in caso di parità al 120’. Non sono previsti infatti calci di rigore ma, in caso di parità, approda allo spareggio di domenica prossima la squadra meglio classificata al termine della regular season. Sarà lo spareggio a determinare la squadra che salirà in Eccellenza, mentre la perdente sarà la prima ripescata.

Castel del Piano-Pontevecchio: galvanizzata dalla vittoria in semifinale contro la Nuova Alba, firmata da D’Ambrosio, sempre più centrocampista con il vizio del gol con le sue 11 reti, la Pontevecchio sogna di sbancare il Menicucci. Impresa tutt’altro che semplice perché, dopo aver essere stato per larga parte della stagione in testa al girone A, il Castel del Piano non vuole buttare alle ortiche una stagione. Grilli ritroverà poi bomber Polidori, capocannoniere con 20 centri, assente per squalifica nel big match di Pietralunga che ha regalato l’Eccellenza alla formazione di Pierotti. Rosa al completo per Caldarelli che dovrebbe confermare l’undici di domenica scorsa. Arbitra Ciorba di Perugia, assistenti Giacometti e Dolgetta di Gubbio.

Campitello-Cannara: per i padroni di casa vale un po’ lo stesso discorso fatto per il Castel del Piano. Dopo aver guidato il girone B di Promozione fino alla penultima giornata, i rossoblù di Lucà si sono fatti sorpassare proprio all’ultima curva dal Bastia. C’è tanta voglia di rivalsa fra i ternani che si troveranno però di fronte un Cannara che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria di San Venanzo. Un 2-0, firmato da Della Vedova e Facundo Ferrario, che altro non è che una tappa di una rimonta straordinaria iniziata con Ortolani in panchina.