Calcio. Ranocchia inaugura il Trofeo Città di Assisi Colori Decora

Ha preso il via il Trofeo Città di Assisi Colori Decora, settimo Memorial Lucio Tarpanelli. Ieri la giornata speciale, nel segno della spiritualità e dei campioni, con la passeggiata dei ragazzi di Inter, Atalanta, Monza, Bologna, Juventus, Genoa, Roma, Como, Perugia e Angelana che hanno raggiunto la basilica di San Francesco, a piedi, partendo da Porta Nuova, attraversando le vie del centro storico. Tutti nella sala Colle del Paradiso dove i piccoli Esordienti hanno trovato Andrea Ranocchia ad attenderli. L’ex capitano dell’Inter ha risposto a tutte le domande dei ragazzi che oggi e domani saranno protagonisti in campo al Migaghelli di Santa Maria degli Angeli. "Icardi il compagno con il quale non andava d’accordo, Zanetti il più forte di tutti, Higuain l’attaccante impossibile da marcare. Ma soprattutto un messaggio importante: non mollate mai anche quando la strada vi sembrerà in salita". A seguire la consegna del Tau francescano, nella Basilica da parte di padre Stefano Albanesi, deus ex machina, insieme a Simone Tarpanelli, della giornata inaugurale del torneo. Cena conviviale e da oggi via alle gare. Si comincia alle 9,30 con la sfida tra Inter e Angelana nel girone A e Atalanta-Monza nel girone B. A Tordandrea invece, alle ore 10,45, si affronteranno Juventus e Perugia. Domenica alle 15,30 le semifinali e alle ore 17 la finalissima che decreterà la squadra che succederà alla Juventus, vincitrice delle ultime due edizioni.