Calcio, Seconda categoria. Pole, un decennale da favola: "E ora rendiamolo indimenticabile»

Nel decennale della propria fondazione, l’Asd Pole Calcio ha vinto il campionato di Terza categoria (girone A), conquistando la promozione nella serie superiore. Categoria che si appresta a disputare con entusiasmo e voglia di far bene. Nato nel 2014 da un gruppo di amici che condividevano il sogno di fondare una squadra di calcio in un piccolo paese, in grado di rappresentasse i valori della loro comunità e dell’amicizia, il Pole è oggi un punto di riferimento per tutti gli appassionati locali, dimostrando che con impegno, sacrificio e spirito di squadra si possono raggiungere traguardi straordinari. Concetti espressi dal dirigente Riccardo Casavecchia: "Aver raggiunto la Seconda categoria non è solo una vittoria sportiva, ma il frutto di un progetto solido, basato sui valori che ci contraddistinguono: l’unione, lo spirito di gruppo e la comunione all’interno della squadra. Per la nuova stagione l’obiettivo è affrontare un campionato tranquillo per mantenere la categoria. In quest’anno speciale, il nostro decennale, sentiamo il peso della responsabilità, ma siamo altrettanto motivati a fare bene e a rendere orgogliosi i nostri sostenitori. La squadra si è rinforzata con giovani talenti del territorio, che hanno deciso di sposare il nostro progetto. Questi innesti sono linfa vitale per la società e un segno tangibile della nostra volontà di dare continuità e di crescere e valorizzare i giovani, mantenendo al centro i valori che ci hanno accompagnato finora. Con lo spirito di gruppo che ci ha sempre contraddistinto e la consapevolezza del percorso intrapreso, invitiamo i nostri splendidi tifosi a sostenerci, a vivere con noi ogni partita e a continuare a far parte di questa grande famiglia. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi e di rendere il decimo anniversario indimenticabile".

La rosa: Matteo Mancioli, Giovanni Bettini (portieri); Andrea Barzotti, Tommaso Bernardini, Thomas Calli, Gianluca Biccari, Fabrizio Magnoni, Alessandro Picchi, Filippo Roccoli (difensori); Fabio Ceka, Leonardo Conti, Daniele Dimuccio, Andrea Ingegni, Giacomo Marini, Giacomo Paioncini, Andrea Rebiscini, Filippo Gramaccioni, Michele Di Vaio, Matteo Travagliati, Filippo Lesina, Cristian Fantoni (centrocampisti); Andrea Monti, Nicolò Castellucci, Tommaso Giacchi, Matteo Marini, Marco Vitulano (attaccanti). Allenatore Francesco Gramaccioni, direttore sportivo Mirco Rossi, presidente Roberto Falasconi. dirigenti Riccardo Casavecchia, Lorenzo Passeri e Filippo Pulci, accompagnatore Matteo Ducci.

Amedeo Pisciolini