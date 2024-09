Calcio serie C: dopo la prima sconfitta in casa dell’Arezzo. Gubbio, Taurino non fa drammi: "C’è personalità»

GUBBIO – Dopo cinque giornate di imbattibilità il Gubbio di mister Taurino è caduto in campionato. Lo ha fatto ad Arezzo, uscendo sconfitto nel primo turno infrasettimanale del girone B di Serie C. Nonostante il risultato non può soddisfarlo, il tecnico leccese vede il bicchiere mezzo pieno, estrapolando dal match diversi spunti positivi: "Secondo me abbiamo fatto una buonissima partita con grande personalità a casa di una squadra forte, tolti i primi dieci minuti siamo stati bene in partita e abbiamo avuto anche un buon controllo. Purtroppo oggi non siamo stati bravi e fortunati a portare gli episodi dalla nostra parte e a trovare il guizzo per pareggiarla, ai ragazzi comunque ho poco da rimproverare". Il match è probabilmente girato su un episodio, il rigore parato da Trombini ai danni di Tommasini al 26°: "Sicuramente in quel momento della gara fare gol avrebbe indirizzato la partita in maniera diversa anche sotto l’aspetto tattico, avrebbe portato loro ad alzarsi e a difendere a campo aperto, invece sono stati poi loro ad essere solidi, hanno difeso con grande densità e hanno cominciato ad andare in ripartenza con gli esterni molto veloci. Purtroppo i rigori si sbagliano, lo si sbaglia in tutti livelli. C’è un po’ di rabbia sul primo gol preso perché abbiamo commesso errori evitabili, nel secondo eravamo scoperti e c’era poco da fare". Taurino prosegue quindi con l’analisi della partita, sottolineando l’impegno da parte dei suoi giocatori: "È stata una partita viva, abbiamo risposto bene alla partita non brillante che avevamo fatto in casa contro il Campobasso. Secondo me siamo tornati sui nostri standard, è ovvio che per vincere si deve essere bravi a indirizzare le singole situazioni". Federico Minelli