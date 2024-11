Calcio serie C. Gubbio a caccia del riscatto. Nel mirino la sfida con il Carpi

GUBBIO – Il Gubbio vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta di Chiavari e torna al lavoro per affrontare al meglio la settimana che porta i rossoblù alla sfida di domenica, ore 17:30, contro il Carpi. Le attenzioni dello staff tecnico, che collabora costantemente con quello medico, sono rivolte alle condizioni degli acciaccati, che influenzano ormai in maniera importante le gare del Gubbio: esclusi i lungodegenti Di Massimo, D’Ursi, Faggi e Giovannini (per lui stagione probabilmente finita), le situazioni da tenere sott’occhio sono quelle di Franchini e Tommasini. Entrambi, nella scorsa settimana, si sono allenati con la squadra ma dopo la rifinitura si è preferito non rischiare i due, visto che rispettivi fastidi al flessore e all’adduttore non erano ancora rientrati. Si valuterà con calma giorno dopo giorno anche per quanto riguarda l’incontro con il Carpi, ma i due ex Pescara dovrebbero essere a disposizione di mister Taurino per domenica. Un rientro che gioverebbe e non poco ai rossoblù, vista la situazione in cui versa la squadra soprattutto dalla cintola in su: rientrerà anche Maisto dopo la squalifica, andando a formare un terzetto che potrebbe dare una mano importante al Gubbio, che in attacco stenta e non poco. In tutti e tre i gironi della Serie C, infatti, solo sette squadre hanno segnato meno gol degli umbri, di cui appena due del girone B: si tratta del Latina (7), Sestri Levante (8), Turris e Taranto (9), Pro Patria, Triestina e Milan Futuro (10, i rossoneri con una gara in meno). Poi, appunto, il Gubbio a 11 marcature in campionato insieme a Casertana, Renate e Pro Vercelli. Si fa sentire la mancanza del leader tecnico Di Massimo, alla quale si è unita poi quella di D’Ursi. Federico Minelli