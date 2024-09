Calcio serie C. Gubbio, altra partita difficile. Domani sfida interna con la Torres

GUBBIO – Assestato il colpo della prima sconfitta stagionale, il Gubbio è tornato a lavorare sul campo per preparare la sfida interna di sabato (calcio d’inizio ore 20:45) contro la Torres. Di tempo, però, ce n’è poco: il turno infrasettimanale ha accelerato le rotazioni e in tre giorni i rossoblù si ritrovano a dover affrontare un’altra partita dall’alto coefficiente di difficoltà. In un girone molto equilibrato come questo, i sardi sono forse una delle poche, pochissime squadre che hanno quel qualcosa in più sia a livello mentale che dal punto di vista della qualità della rosa. Il secondo posto ottenuto lo scorso anno ha infatti dato consapevolezza all’ambiente, che vuole aggiustare il tiro e tentare la promozione diretta, e lo si è visto anche dal mercato che è stato fatto dalla società sassarese. Nonostante la cessione del talento Ruocco sulla trequarti, partito per giocare la Serie B con il Mantova e altre uscite, la Torres è riuscita a chiudere colpi di altissimo livello come quello di Mercadante dal Gubbio e Coccolo dal Cesena a titolo definitivo, mentre in prestito sono arrivati Guiebre, esplosivo terzino sinistro dal Modena, e Varela, dalla Reggiana, per rinforzare l’attacco. Giocatori che conoscono molto bene la categoria e che vanno ad integrarsi a un gruppo di calciatori già presenti in rosa: su tutti il bomber Luigi Scotto, senza dimenticare Fischnaller, Mastinu e Zaccagno tra i pali. Tutto questo si è tradotto, finora, in 12 punti dopo sei giornate di campionato: tre vittorie, contro Vis Pesaro, Campobasso e Sestri Levante, e tre pareggi, contro Pescara, Milan Futuro e Pineto. Dopo alcune piccole sperimentazioni, mister Greco ha trovato nel 3-4-2-1 il giusto equilibrio.

Federico Minelli