Calcio serie C. Gubbio, amarezza dopo Cesena. Braglia: "Ora dobbiamo ripartire»

Non è assolutamente scontato riuscire a proporre una prestazione di alto livello al “Manuzzi” contro questo Cesena. Il Gubbio c’è riuscito ma il risultato non ha premiato gli sforzi dei rossoblù, che tornano in Umbria a mani vuote ma con la consapevolezza di poter far bene da qui alla fine della regular season e non solo. C’è tanta amarezza nelle parole di mister Braglia nel post gara, intervenuto ai microfoni di Corriere Romagna: "Abbiamo interpretato bene la partita, sapevamo che il Cesena è bravo a ripartire in velocità con i giocatori che ha, abbiamo provato a limitarli e ci siamo riusciti fino ad un certo punto. Inoltre abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo. È tutta esperienza che mettiamo dentro, dobbiamo ripartire lavorando come abbiamo sempre fatto per andare avanti".

Non mancano, poi, le polemiche per l’arbitraggio di Rinaldi di Bassano del Grappa. Il tecnico toscano, in particolare, fa riferimento alla gestione dei cartellini – nel primo tempo sono stati ammoniti solo giocatori del Gubbio – e al rigore non fischiato sul fallo subito da Bernardotto quando il risultato era sull’1-0 e i rossoblù stavano attaccando. L’arbitro era ben posizionato, e dai replay si vede chiaramente come il difensore romagnolo non tocchi il pallone ma vada diretto sull’avversario. La performance non brillante del fischietto veneto va ad influire anche sui padroni di casa, ai quali non viene assegnato un rigore per un tocco di mano in area di Dimarco sugli sviluppi di un corner a una decina di minuti dalla fine. Alla fine, comunque, le parate di Pisseri e i colpi di Shpendi stendono la truppa di Braglia, che fa tesoro dell’ottima prestazione offerta e mette subito nel mirino il derby di domenica contro il Perugia, vero e proprio scontro diretto per il quarto posto in classifica. Un appuntamento importante non solo dal punto di vista calcistico, ma anche per l’occasione di solidarietà che porta con sé.

La gara, infatti, sarà anche un’occasione per acquistare, al costo di 15 euro, le Uova della Speranza del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” associazione di volontariato per la cura, la ricerca e l’accoglienza di pazienti, bambini, adolescenti e adulti, affetti da tumori, leucemie, linfomi e mielomi. "Voglio ringraziare – ha detto Franco Chianelli, presidente del Comitato – il presidente Sauro Notari, sempre sensibile a queste iniziative, i giocatori, i tifosi e tutta la città di Gubbio".