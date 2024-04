Calcio serie C. Gubbio, Braglia suona la carica: "Attenzione, giudizio e qualità»

GUBBIO – È tutto pronto per il rush finale. Il Gubbio di mister Braglia è pronto ad affrontare la 35^ giornata di campionato questo pomeriggio (ore 18:30) sul campo della Spal. Il tecnico toscano, intervenuto in conferenza stampa venerdì mattina, traccia la rotta da seguire per queste ultime gare di regular season: "A quattro domeniche dalla fine non dobbiamo fare chissà cosa ma solo la nostra partita come è stato fatto con la Torres, mettendo in primo piano attenzione, giudizio e le nostre qualità. Dovremo limitare le loro fonti di gioco; spingono molto con i terzini e hanno anche un bel centrocampo e nomi importanti in attacco". I ferraresi cercano punti salvezza così come i rossoblù vogliono blindare l’ottima posizione playoff: "Per noi è importante fare risultato – prosegue Braglia – perché dietro cominciano a vincere. Finché non c’è la matematica certezza di poter arrivare in una certa posizione dobbiamo portare avanti un certo lavoro, facendo le nostre partite. Occhio alla Juventus Next Gen, perché se supera il Cesena indenne poi ha tre partite in cui può scalare la classifica. Sono cresciuti, si sono adeguati alla categoria e badano più alla sostanza". Oltre allo squalificato Mercati non saranno della partita Spina, Calabrese e Casolari, mentre per i playoff saranno tutti a disposizione. Lo sarà anche Galeandro, che sta ultimando il percorso di recupero. Nessuna sorpresa per il modulo: "Voglio vedere i due attaccanti insieme", chiosa Braglia, che conferma il 4-3-1-2. Vettorel tra i pali, Corsinelli, Tozzuolo, Signorini e Mercadante a comporre la linea difensiva, Bumbu, Rosaia e Chierico in mediana con Di Massimo sulla trequarti a supporto delle due punte Udoh e Bernardotto.