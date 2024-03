Calcio serie C. Gubbio, cade il record di imbattibilità. Resta la rabbia per il rigore dubbio

GUBBIO – Digerire una sconfitta in un derby non è mai facile, soprattutto se arriva in uno scontro diretto casalingo rompendo il record di imbattibilità che il “Barbetti” vantava dal 4 marzo del 2023. E dire che la prestazione nel complesso è stata buona. Il Perugia, però, dopo aver trovato l’episodio favorevole ad inizio gara ha adottato alla perfezione la partita per come l’aveva preparata: spazi chiusi, difesa serrata e pallino del gioco lasciato in mano al Gubbio puntando sulle ripartenze che in un paio di occasioni potevano risultare fatali. I rossoblù sono mancati dal punto di vista dell’estro e della fantasia offensiva, poche volte si è cercata la verticalità e non c’è stato quel guizzo decisivo per rompere le linee avversarie sulla trequarti; soprattutto di fronte ad una linea difensiva arcigna come quella dei perugini, che hanno avuto la meglio anche per la palese dominanza fisica dimostrata. Poi c’è anche quel dubbio episodio arbitrale che coinvolge Lewis e Bernardotto: Arena di Torre del Greco fischia fallo in attacco, ma le immagini lasciano più di qualche dubbio. Resta il fatto che il Perugia scappa in classifica, e il Gubbio deve guardarsi più alle spalle che davanti; sia i “cugini” umbri che la Carrarese sembrano aver preso un distacco ormai considerevole e consolidare il quinto posto sembra essere la priorità, a partire dal match di venerdì in trasferta sul campo del Sestri Levante. In ultimo, ma sicuramente non per importanza, va fatto un plauso al pubblico: presentarsi in più di 4000 per un appuntamento così importante gratifica gli sforzi fatti da società, staff e squadra finora, è un premio che dà lustro allo sport, alla città e all’Umbria intera, un vero e proprio spot che non può che far bene. Certo, un obiettivo potrebbe essere quello di farlo più di una volta all’anno.