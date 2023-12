Calcio serie C. Gubbio, c’è la Recanatese. Riflettori sugli avversari

GUBBIO – Domani si torna in campo. Al “Barbetti” arriva la Recanatese, squadra al secondo anno in Serie C dove sta trovando la propria dimensione. L’anno scorso, sulla scia del campionato di Serie D vinto nella stagione 2122, i marchigiani collezionarono 47 punti guadagnandosi il decimo posto e uscendo al primo turno dei playoff proprio contro il Gubbio di mister Braglia. I giallorossi non hanno però mollato l’entusiasmo e hanno continuato a costruire e lavorare, e pian piano stanno raccogliendo quanto seminato. Il campionato è partito bene – ottava posizione con 23 punti dopo 16 partite – e la Recanatese non vuole fermarsi. Autentico trascinatore, neanche a dirlo, è Alessandro Sbaffo, uno degli ex di giornata: dopo 14 presenze in campionato ha già messo a referto 4 gol e 6 assist. Lui che, tra l’altro, quando gioca contro il Gubbio vede “rossoblù”, perché in 10 partite contro la squadra umbra il fantasista marchigiano ha segnato 4 gol e fornito 3 assist. È sicuramente il faro offensivo della squadra di mister Pagliari, che in quest’anno ha perfezionato due schieramenti: il 4-4-2 e il 3-5-2. Un cambiamento periodico, perché dopo le prime due partite con il 4-4-2 si è passati al 3-5-2, ma tra l’11^ e la 15^ giornata si è poi tornati al modulo iniziale. Anche la squadra di Pagliari, come il Gubbio, non sta attraversando il miglior momento possibile: non vince da più di un mese e ha collezionato 2 punti nelle ultime quattro. Sarà quindi una partita importante per entrambe.