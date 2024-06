Calcio serie C. Gubbio, è il giorno dell’allenatore. Attesa la firma di Roberto Taurino

GUBBIO – Il tempo stringe e la dirigenza rossoblù continua a ragionare e a lavorare per chiudere il quadro della piccola rivoluzione messa in atto dal Gubbio in quest’estate. Mignemi ha dato l’addio ed è arrivato Degli Esposti a sostituirlo anche se per ora non ufficialmente, mentre per il sostituto in panchina di mister Piero Braglia sembra essere arrivato il punto di svolta definitivo. La scelta effettuata da tempo dal presidente Notari e dai suoi consiglieri sembra essere quella che punta verso Roberto Taurino, tecnico che lo scorso anno sedeva sulla panchina del Monopoli dove ha allenato tre ex rossoblù: il difensore Manuel Ferrini, il mediano Zaccaria Hamlili e il centrocampista offensivo Danilo Bulevardi. Si diceva, il punto di svolta: nella giornata odierna l’allenatore leccese dovrebbe arrivare nella sede rossoblù di via Paruccini per firmare il contratto e definire dunque l’accordo con la società. Gli step successivi saranno poi quelli di capire quali sono i giocatori più funzionali alla sua idea di gioco, sia tra quelli che sono già i rosa che tra altri che si potranno prendere dal mercato, valutando il tutto con il presidente Notari e il diesse Degli Esposti. Taurino fa del 3-5-2, o 3-4-1-2, il suo mantra principale, anche se negli anni passati ha spesso scelto di giocare con il modulo ad “albero di Natale” (4-3-2-1) ma anche con il 4-3-3. Molto dipenderà anche da quali giocatori il Gubbio riuscirà a trattenere tra quelli sotto contratto.