Calcio serie C. Gubbio, Iaccarino arma in più di Fontana

Ridurre le ultime tre prestazioni del Gubbio a un solo uomo copertina è certamente riduttivo, ma un calciatore più di tutti è salito alla ribalta in questa settimana: Gennaro Iaccarino. La grande settimana del centrocampista in prestito dal Napoli è partita da venerdì 7, con il match contro la Pianese in cui ha trovato la prima gioia, ed è arrivata fino a sabato 15, giorno in cui ha deciso la sfida con la Vis Pesaro con un destro da fuori. A dirla tutta anche contro i toscani era un destro dal limite, ma quello che importa di più è che con quelle due stoccate il n° 78 rossoblù ha di fatto consegnato sei punti alla sua squadra.

Una crescita costante quella di Iaccarino, che con mister Taurino giocava in una posizione diversa e svolgeva compiti anche più difensivi, nonostante fosse ben visibile la naturalezza del classe 2003 nella propensione all’attacco. Dall’arrivo di Fontana in panchina, grazie anche a un diverso sistema di gioco, il centrocampista ex Monopoli è riuscito a esprimersi al meglio, pur avendo sempre mostrato, nel corso della stagione, lampi di talento puro.

Insomma, un altro calciatore in rampa di lancio che all’ombra del monte Ingino sembra poter crescere con poche pressioni ma anche ottimi insegnamenti: negli anni, anche recenti, tantissimi i giovani che, passando per Gubbio, sono migliorati non poco, arrivando anche a confermarsi in categorie superiori. Lo staff rossoblù spera di continuare a fare affidamento sul periodo di forma di tutta la squadra per questo rush finale, a partire da domenica alle 15, quando al "Barbetti" arriverà la Virtus Entella capolista. Oggi, dopo due giorni di riposo, il gruppo si ritroverà al centro sportivo e darà il via alla settimana per preparare la sfida.

Federico Minelli