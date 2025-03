La corsa salvezza. Ormai sono rimaste cinque squadre a lottare: le altre si sono staccate

Gara dopo gara, il numero di squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere si è ridotto ai minimi termini. Le varie Carpi, Pontedera, Perugia, Campobasso e Ascoli hanno infatti avuto la forza di uscire dalle sabbie mobili, e adesso si ritrovano addirittura più vicine alla zona playoff che al quintultimo posto. Salvo colpi di scena clamorosi quindi saranno Lucchese, Spal, Milan Futuro, Sestri Levante e Legnago Salus a contendersi gli ultimi due posti utili tra i professionisti.

Si profila una corsa a tappe lunga cinque settimane, con alcuni scontri diretti e altri sulla carta proibitivi: l’ultima retrocede, mentre le altre quattro prolungheranno la propria stagione ai playout. A meno che tra quintultima e penultima non ci siano più di otto punti, perché in questo caso sarebbero solo quartultima e terzultima a sfidarsi ai playout.

Fare calcoli è impossibile, anche se tra i tifosi spallini più ottimisti c’è ancora chi spera di ottenere la salvezza proprio staccando di nove o più punti Sestri Levante o Legnago Salus. A questo proposito, un incontro molto interessante si disputerà nel prossimo turno a Legnago, dove i padroni di casa se la vedranno con la Lucchese. I veneti la settimana successiva faranno visita alla Spal, che in quella occasione certamente non potrà prescindere dai tre punti. Per la squadra di Baldini quello col Legnago Salus sarà l’unico scontro diretto rimasto.