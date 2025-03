Giovanili spallino. Come vola l’under 16. I ragazzi di Schiavon hanno ipotecato il primo posto

È ancora presto per dire se Eros Schiavon (foto) diventerà un allenatore affermato, ma stando a quello che sta facendo nel suo primo anno da tecnico nel settore giovanile biancazzurro le premesse sono a dir poco incoraggianti. La sua Spal Under 16 è infatti saldamente al comando del campionato di categoria, anzi domenica scorsa ha ipotecato con largo anticipo il primo posto nel girone B battendo 2-1 il Vicenza nello scontro diretto del centro sportivo Fabbri. In via Copparo è accaduto tutto nel giro di tre minuti nel corso della ripresa: al 75’ la Spal ha sbloccato il risultato con Zanetti e subito dopo ha raddoppiato con Paiola, prima del gol di Pomiato che ha ridotto le distanze per il definitivo 2-1. Una vittoria pesantissima, contro la principale antagonista per la vetta della classifica. Ora la Spal Under 16 è a +8 sul Padova, +9 sul Legnago Salus (prossimo avversario dei ragazzi di Eros, domenica prossima in via Copparo) e addirittura +10 sul Vicenza che dopo il ko coi biancazzurri è scivolato in quarta posizione. Dopo 21 giornate di campionato, la regolarità della squadra di Schiavon è impressionante: 14 vittorie, sette pareggi e nemmeno una sconfitta, con 58 reti segnate (miglior attacco) e 19 al passivo.