Tacopina rompe il silenzio. "Spal, il progetto continua. Salvezza e obiettivi futuri»

Dopo diversi mesi di preoccupante e ingiustificato silenzio assoluto, Joe Tacopina è tornato a farsi sentire. Non in ‘conference call’, ma attraverso un lungo comunicato diffuso ieri sera nel quale il presidente ha ribadito il proprio ruolo e confermato con forza l’impegno per rilanciare il club biancazzurro. "Questa stagione purtroppo ha tradito le nostre aspettative e quelle di tutti i tifosi – recita la nota del presidente Tacopina –. Non è certo quella che ci aspettavamo e il momento che stiamo attraversando è oggettivamente difficile. Tuttavia, voglio rassicurare i nostri partner, tifosi, dipendenti e la comunità, che non abbiamo alcuna intenzione di mollare. La nostra determinazione nel portare avanti il progetto Spal è più forte che mai. Voglio ribadire che l’impegno da parte mia e dei miei soci rimane assoluto. La squadra ha bisogno del sostegno di tutti, e noi non faremo mancare il nostro. Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere nel valore del nostro club e nelle potenzialità dei nostri giocatori. La stagione non è ancora finita, e la priorità resta quella di lottare per salvare la categoria.

Allo stesso tempo però stiamo già guardando al futuro di breve, medio e lungo termine attraverso una programmazione mirata che ci permetterà di crescere sul piano tecnico e continuare a migliorare la nostra situazione finanziaria. Quello che conta ora è garantire una salvezza che possa dare il via a una nuova fase di crescita con rinnovato entusiasmo. Non vogliamo guardare ai problemi con paura, non vogliamo alibi o scuse, ma abbiamo la consapevolezza che ogni difficoltà porta con sé anche un’opportunità di cambiamento. La squadra ha la mia fiducia e quella dei miei partner, e con l’aiuto di tutti siamo pronti a ripartire, programmando una stagione futura che sia all’altezza delle ambizioni del nostro club e della città". Il presidente Tacopina manca da Ferrara da tantissimo tempo, e non è in programma un suo arrivo a breve o medio termine, ma Joe ha sottolineato che a prescindere dalle voci circolate ultimamente al timone della Spal c’è ancora saldamente lui. "In questi mesi ho letto tante notizie infondate e diverse speculazioni: sono e continuerò ad essere il presidente della Spal – continua –. Ho confronti costanti con il direttore generale Carra e il direttore dell’area tecnica Casella su tutto ciò che accade all’interno del club e partecipo attivamente a tutte le decisioni che vengono prese. Proprio per dimostrare la vicinanza della proprietà alla società e in modo particolare alla squadra, il mio socio più importante Follano è venuto a Ferrara per trascorrere del tempo coi dirigenti, lo staff e i ragazzi con l’obiettivo di trasmettere loro la nostra fiducia per il finale di campionato che ci apprestiamo ad affrontare. Per quanto concerne gli episodi avvenuti al termine della gara con la Ternana, ritengo che siano stati fraintesi e abbiano portato a polemiche che non aiutano nessuno. Marcello, come me e gli altri nostri partner, ha a cuore la Spal: abbiamo investito molto e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per chiudere al meglio la stagione. Forza Spal".