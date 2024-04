Calcio serie C. Gubbio, la carica di Mignemi : "Ci godiamo vittoria e risultati»

GUBBIO – Una grande vittoria per chiudere al meglio un ottimo campionato. Il Gubbio schianta 4-0 il Rimini dopo una partita dominata, conferma il quinto posto e ora si prepara ad affrontare proprio i romagnoli nel primo turno dei playoff. Nel post partita mister Braglia lascia l’incombenza dei microfoni al diesse Mignemi, che come suo solito è chiaro e diretto nelle dichiarazioni: "È stata una gara giocata molto bene da noi, oggi volevamo fortemente il quinto posto e i ragazzi lo hanno dimostrato in campo; il risultato ne è lo specchio. Sicuramente il gol di Galeandro (tornato in campo da ottobre, ndr) è stata una cosa positiva per tutti, soprattutto per lui che ha sofferto tanto. Noi ci godiamo la vittoria e i risultati ottenuti: 120 punti in due anni sono un grande traguardo per questa piazza, e la squadra merita una cornice di pubblico importante per essere spinta anche nei playoff. Nel resto d’Italia ci vedono come una piccola favola e spero che se ne rendano conto anche qui, ringraziando sempre tutti i ragazzi che ci sostengono ogni partita". Ora comincia quasi un altro campionato, che mette in palio la promozione in Serie B: "Siamo totalmente concentrati sul nostro percorso dei playoff. Il nostro è un gruppo affiatato che si rispetta e si vuole bene, cercheremo di dire la nostra con la massima umiltà. Noi non dobbiamo illudere la gente, dobbiamo sognare perché fa benissimo e tutti vogliamo arrivare più in alto possibile. Ho la percezione che questa squadra ha fatto qualcosa di veramente importante". A partire dalla gara contro il Rimini, che ritroverà i due top player Morra e Lamesta: "è un’altra partita, conosciamo il valore della squadra". I playoff cominceranno martedì 7 maggio.