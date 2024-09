Calcio serie C. Gubbio nella tana della Lucchese: "Servirà la massima attenzione»

GUBBIO - "Lucca è il nostro gran premio della montagna. A mercato completato sono convinto che avremo una rosa ancora più forte". Un appello lanciato da Roberto Taurino alla vigilia della chiusura del calciomercato, fissata per stasera, e alla vigilia della sfida che oggi, con fischio di inizio alle 20,45, vedrà il Gubbio di scena al Porta Elisa per la seconda giornata di campionato. L’obiettivo è bissare il successo conquistato all’esordio contro il Sestri Levante. Rispetto a domenica scorsa però il tecnico dovrà rinunciare a Di Massimo infortunato e Franchini squalificato. "Abbiamo fatto un bel mercato ma, numericamente, siamo pochi. É bastato perdere due giocatori per capirlo. Ci sono giovani importanti, è vero, ma hanno bisogno di crescere e di essere guidati da qualche elemento più esperto". La società in queste ultime ore sta rispondendo, con il ds Degli Esposti che ieri ha ufficializzato gli arrivi dell’attaccante Pietro Rovaglia, classe 2001, lo scorso anno prima alla Juve Stabia poi alla Casertana, dove ha collezionato complessivamente 26 presenze e 2 reti. Rovaglia arriva in prestito dalla Ternana e sarà subito a disposizione di Taurino stasera a Lucca, così come lo sarà il centrocampista classe 2003 Filippo Faggi, nel finale della passata stagione all’Entella, prelevato in prestito dal Bari. Non è fra i convocati, invece, il centrocampista Mario Mercadante ceduto alla Torres. Taurino dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto contro il Sestri Levante. Spazio dal primo minuto all’attaccante Tommasini, match winner domenica scorsa. "La Lucchese – ha sottolineato il tecnico – è una squadra da prendere con le molle. Organizzata, ben allenata, con giocatori di categoria. Faccio un nome su tutti, Costantino davanti, ragazzo importante per la C che ho anche allenato". Al Porta Elisa arbitra Angelillo di Nola, assistenti Galigani di Sondrio e Antonicelli di Milano, quarto uomo Lupinski di Albano Laziale.

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Pirrello; Corsinelli, Proietti, Rosaia, David; Maisto, D’Ursi; Tommasini.

All.: Taurino.