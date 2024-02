Calcio serie c. Gubbio nella tana dell’Olbia. Braglia: "Ora bisogna iniziare a dare delle risposte»

GUBBIO – È un Gubbio “equilibrato” quello che oggi scenderà in campo al “Nespoli” di Olbia: "Abbiamo il quinto attacco e la quinta difesa – afferma Braglia – siamo equilibrati ed abbiamo pregi e difetti. Poi non va sempre tutto come vorremo: ci manca Bernardotto e per Udoh non è molto semplice perché non abbiamo avuto modo di farlo rifiatare. Sono periodi, ultimamente siamo andati come un treno e nelle ultime due partite non è stato così. Non vorrei che i tanti complimenti che ci sono piovuti da più parti ci abbiano fatto rilassare: ora bisogna iniziare a dare delle risposte sia a noi che all’ambiente". Il calendario fitto non aiuta, quella di Olbia sarà la quarta partita in 15 giorni: "Troppe partite in poco tempo. Capisco che con i diritti tv entra qualcosa nelle tasche delle società, ma secondo me si porta via anche la gente dallo stadio, come fanno i tifosi a fare un abbonamento? Non possono sapere che saranno sempre liberi nel corso della stagione. Posso capire una variazione o due, ma questi orari ballerini rendono difficile anche il preparare una partita e la gestione dei ragazzi. È diventato un problema”. Anche perché ora si entra nel periodo clou della stagione: “La posizione dove siamo ora ce la siamo meritata per quello che abbiamo espresso nel girone di ritorno e ora dobbiamo capire che non possiamo sciupare quanto costruito. Ora abbiamo Olbia, poi Juventus, Arezzo, Cesena e Perugia. Queste partite sono fondamentali per il nostro futuro: a Carrara abbiamo imparato la lezione e non possiamo scherzare più di tanto". Oggi non ci saranno Casolari e Mercati, squalificati: "Non credo cambieremo qualcosa dal punto di vista tattico. Giocherà Brambilla dall’inizio e voglio tutelarlo per farlo rendere al meglio. Mercadante non sta bene, non so per quanto ne avrà ma sicuramente non ci sarà contro l’Olbia". Questa la formazione per la gara delle 14.

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli, Signorini, Tozzuolo, Dimarco; Rosaia, Brambilla, Bumbu; Chierico; Di Massimo, Udoh.