Calcio serie C. Gubbio, oggi esame Sestri Levante. Fontana: "Massima attenzione»

GUBBIO – Il Gubbio è pronto a chiudere il 2024 con la trasferta di Sestri Levante. Oggi, calcio d’inizio ore 17:30, i rossoblù scenderanno in campo per la seconda gara sotto la gestione di mister Gaetano Fontana, che ha parlato ieri per presentare il match odierno. "Sicuramente sarà una partita diversa dalla scorsa – commenta il tecnico calabrese – ma come mi hanno sempre insegnato non si deve mai abbassare il livello di guardia, perché se consideriamo il Sestri una squadra inferiore alla SPAL rischiamo di farci male. Il pericolo è sempre dietro l’angolo e serve massimo rispetto e considerazione per chiunque, ma è necessaria anche una nostra consapevolezza di un lavoro che stiamo portando avanti e cercheremo di mettere in campo quello che facciamo in settimana. Noi siamo alla ricerca di una nostra identità, poi nella pausa lavoreremo in maniera più certosina su alcuni aspetti". I liguri hanno appena cambiato allenatore passando alla guida di Diego Longo: "È difficile anticipare quella che può essere la partita di oggi perché ci sono molte incognite. Noi siamo andati a spulciare le caratteristiche individuali dei calciatori avversari, ovviamente quando la palla si muove capiremo di più quello che avremo di fronte. Mi aspetto un atteggiamento diverso da quello recente da parte del Sestri, ma anche dai miei ragazzi mi aspetto un miglioramento rispetto all’ultima partita". Capitolo assenze, continua l’emergenza rossoblù: "L’obiettivo da raggiungere è quello a lungo termine che passa attraverso le singole tappe, anche se devo ammettere che in una situazione del genere avrei voluto dare continuità al lavoro fatto nella prima settimana, magari con gli stessi interpreti per integrare gli altri che pian piano si stanno riavvicinando alla squadra; sono certo comunque che chi scenderà in campo farà un’ottima partita. Alcuni giocheranno fuori ruolo e li metterò in crisi, anche il sintetico potrebbe darci alcune difficoltà". Oltre ai lungodegenti non ci saranno, infatti, gli acciaccati Rosaia e Proietti così come gli squalificati Corsinelli e Zallu.

GUBBIO (4-3-2-1): Venturi; D’Avino, Rocchi, Signorini, Stramaccioni; Iaccarino, Conti, David; D’Ursi, Maisto; Tommasini. Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze.

Federico Minelli