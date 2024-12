Calcio serie C. Gubbio, parla il presidente Notari: "Ora rimettiamoci in carreggiata»

GUBBIO – Il presidente Notari insieme al direttore sportivo Degli Esposti sono già all’opera per poter rinforzare la rosa. Una serie di buone operazioni potrebbe essere la chiave per rimettere in carreggiata una stagione non brillante: "Veniamo da momenti non buoni – dichiara Notari – ma cerchiamo di rimetterci in carreggiata. Ho parlato con il mister per fare il punto della situazione, vogliamo procedere con qualche uscita e qualche entrata nei reparti dove siamo più carenti. Il gruppo si sta allenando e vedremo come migliorarlo. In questo momento è prematuro parlare di operazioni definite, ci stiamo lavorando. Ci servono un terzino, un esterno alto e vedremo se anche un bel centravanti che porti al salto di qualità, inserimenti che possano aumentare il livello del gruppo, speriamo che il mercato di gennaio possa farci crescere". Le voci di possibili movimenti in entrata e in uscita impazzano e il patron rossoblù ne commenta qualcuna in un’intervista al Messaggero. In particolare, nega un possibile acquisto del play Marco Toscano, a Gubbio nel 2022-2023, attualmente in forza all’Avellino, mentre lascia aperta la porta al ritorno di Marco Spina, esterno d’attacco sotto contratto con il Crotone che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia rossoblù. Per quanto riguarda invece le trattative in uscita, negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento da parte della Ternana riguardante il difensore Tozzuolo e il centrocampista Proietti, ma secondo le sue dichiarazioni il presidente Notari ha bloccato entrambi i trasferimenti: "Tozzuolo è bravo e ci serve, Proietti spero si sia lasciato alle spalle i momenti negativi passeggeri e può darci una mano". Segnali importanti, quelli che arrivano dalla dirigenza eugubina, che non vuole mollare. Un cambio passo può arrivare domenica 4 nel match interno contro la Lucchese, squadra in cerca di punti per arrivare in zona salvezza.

Federico Minelli