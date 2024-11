Calcio serie C. Gubbio prepara la sfida al Pescara. Troppi risultati a intermittenza

GUBBIO – Prosegue il momento delicato del Gubbio, che si avvicina sempre più alla gara di sabato al "Barbetti" (ore 17:30) contro il Pescara primo della classe. Sul campo, nonostante le prestazioni stiano recentemente migliorando anche grazie al passaggio al 4-4-1-1, la squadra stenta a trovare continuità di risultati: nelle ultime quattro partite i rossoblù hanno collezionato due vittorie e due sconfitte, che corrispondono rispettivamente alle gare giocate in casa e a quelle in trasferta. Il ritorno tra le mura amiche può quindi diventare un fattore anche contro quella che è una squadra di altissima qualità, ma che nel periodo recente ha avuto più difficoltà di quanto ci si aspettasse. Taurino, però, dovrà far fronte ad un’emergenza numerica che coinvolge sia infortunati che squalificati. Non saranno della gara Corsinelli e Iaccarino, espulsi nel match contro l’Ascoli, così come gli infortunati Rovaglia, Tommasini, Faggi e Di Massimo. C’è forse, invece, qualche speranza di rivedere in campo Proietti, che manca ormai da diverse partite e che può essere di grande aiuto visto che Iaccarino dovrà rimanere fermo per due giornate. Viste i miglioramenti mostrati è probabile che il tecnico rossoblù confermi il 4-4-1-1 delle ultime gare, anche se cambierà inevitabilmente negli interpreti; Franchini si candida ad avere maggiore minutaggio, mentre sulla fascia sinistra David reclama spazio così come Fossati in attacco. La priorità resta ovviamente il recupero degli infortunati, Di Massimo su tutti.

Federico Minelli