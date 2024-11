Coppa italia serie C. Dominio e tre acuti con la Pro Vercelli. La Giana è ai quarti. Sfiderà l’Avellino

La Giana Erminio batte 3-0 la Pro Vercelli negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, disputati ieri sera in gara unica allo stadio Città di Gorgonzola, e si qualifica per i quarti della competizione (troverà l’Avellino). Una partita che i ragazzi di Andrea Chiappella (nella foto), privo di Marchesi, Muzio e dello squalificato Pinto, mettono in discesa fin dall’inizio. Dopo dieci minuti, infatti, Montipò infila Passador in spaccata punendo la disattenta retroguardia avversaria. La partita sembra saldamente nelle mani dei padroni di casa, che collezionano altre due buone opportunità con Pala e ancora con Montipò, concedendo ai vercellesi soltanto un tiro di Emmanuello sventato in corner da Moro. Pur in vantaggio, Chiappella ne cambia due già all’intervallo: Avinci e Caferri sostituiscono Montipò e Marotta. Proprio Avinci manca una clamorosa occasione per il raddoppio, quindi i due tecnici mettono mano alla panchina ed è il tecnico di casa a indovinare la mossa giusta. Dentro Pirotta che serve Caferri, il cui destro supera l’estremo difensore ospite. Al 71’ arriva anche il tris, firmato di testa da Alborghetti, che spegne le residue speranze della Pro Vercelli.

GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI 3-0 (1-0) Marcatori: 10’ pt Montipò, 16’ st Caferri, 26’ st Alborghetti.R.S.