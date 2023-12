Calcio serie c. Gubbio-Recanatese si gioca il 10 gennaio alle 18.30

GUBBIO – Mentre il Gubbio continua ad allenarsi sul campo per mantenere la forma fisica e mentale durante la sosta, dalla Lega Pro arrivano importanti indicazioni proprio per quanto riguarda il calendario che i rossoblù dovranno affrontare nei prossimi due mesi. Oltre alla gara col Pineto (domenica 7 gennaio 16:15), mercoledì 10 alle 18:30 si giocherà il recupero della 17^ di andata con la Recanatese, un doppio scontro fondamentale in ottica playoff che potrebbe rilanciare con decisione i rossoblù verso la parte finale di stagione. Gennaio prosegue con le sfide casalinghe contro l’Ancona e contro la Lucchese, rispettivamente di domenica 14 e 28 gennaio, entrambe alle 18:30, intervallate dalla trasferta di Fermo (domenica 21 ore 20:45). A febbraio i ragazzi di Braglia dovranno affrontare ben cinque gare, a conferma della necessità di una rosa più ampia. Si parte venerdì 2 ore 20:45 in trasferta contro la Vis Pesaro, una settimana dopo, sempre alle 20:45, arriva il Pescara al “Barbetti”. Poi c’è la trasferta di Carrara nel turno infrasettimanale di mercoledì 14 alle 18:30, si continua con Gubbio-Entella di lunedì 19 alle 20:30 in diretta Raisport e si chiude domenica 25 febbraio con la trasferta in Sardegna contro l’Olbia (ore 14). In questo contesto vanno inserite le problematiche che sono emerse con lo stadio eugubino, ancora in attesa di accertamenti che attestino con precisione l’entità dei danni e il tipo di operazioni da condurre per far sì che il polisportivo possa ospitare le partite casalinghe del Gubbio.