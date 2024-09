Calcio serie C. Gubbio, Taurino elogia i suoi: "Abbiamo fatto una signora partita»

GUBBIO – Buona la prima. Il Gubbio batte il Sestri Levante all’esordio in campionato. Mister Taurino non nasconde l’entusiasmo per quanto visto in campo: "Ci sono tante note positive: faccio i complimenti ai ragazzi perché secondo me abbiamo fatto una signora partita per essere alla prima di campionato. Abbiamo tenuto bene il campo rischiando praticamente zero e creando diverse occasioni, ci è mancato un po’ il guizzo finale e qualità negli ultimi metri. Non era semplice trovare spazi – prosegue il tecnico leccese – contro una squadra che si difendeva tutta dietro la linea del pallone, Di Massimo ci poteva dare una mano negli spazi stretti ma lo abbiamo perso dopo pochi minuti. Nell’interpretazione della gara la squadra mi è piaciuta molto, siamo stati ordinati, lucidi e abbiamo trovato delle buone giocate. È normale comunque che possiamo migliorare molto in alcune giocate e nella completezza della rosa". "Sappiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare, ma con questi presupposti e questo spirito possiamo costruire il nostro campionato. Abbiamo un percorso da compiere: sappiamo la squadra che siamo ma soprattutto cosa potremmo diventare con la volontà di migliorarsi quotidianamente". Manca sempre meno alla chiusura del mercato e con l’infortunio di Di Massimo – che si sottoporrà ad esami radiografici in questi giorni – dei rinforzi si fanno sempre più necessari, ma Taurino non ha molti dubbi: "Sono convinto che la società farà il suo dovere".