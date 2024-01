Calcio serie C. Gubbio, vittoria preziosa. Braglia: "C’è entusiasmo»

GUBBIO – Quella di domenica è stata una vittoria da grande squadra per il Gubbio. Non tanto per la prestazione, che anzi non è stata tra le migliori stagionali, quanto per la capacità di affrontare un avversario spigoloso e ben organizzato, sfruttando al meglio un episodio per portare a casa i tre punti. "I complimenti vanno fatti ai ragazzi – commenta mister Braglia nel post partita – e siamo felici perché abbiamo fatto un risultato importante, i ragazzi se lo meritano tutto. Stasera ci è andato bene il risultato, onestamente la Lucchese ha fatto una buona gara e non meritava di perdere. Non siamo stati brillanti ed aggressivi come sempre, li abbiamo lasciati giocare un po’ troppo; secondo me non eravamo in una grande giornata, al di là della bravura degli avversari che avevano preparato molto bene la gara". La mano esperta di Braglia si è vista anche nel passaggio al 3-4-3 e nell’inserimento di Bernardotto: "Non sono un maniaco degli schemi, io vivo d’istinto, a volte faccio bene a volte male. Nella mia carriera mi ha sempre accompagnato la capacità di leggere alcuni momenti delle gare". "Credo che rispetto all’anno scorso abbia fatto la differenza la testa: quest’anno è entrato l’entusiasmo, a differenza dello scorso anno che era venuto meno. I ragazzi stanno facendo bene, mi auguro che proseguano così, hanno entusiasmo e voglia di fare". Ora testa alla trasferta di venerdì (ore 20:45) sul campo della Vis Pesaro.