Calcio serie C, il centrocampista rossoblù decisivo nel derby con il Perugia. Gubbio, Giacomo Rosaia carica la squadra: "Proviamo a scrivere la storia di questo campionato»

GUBBIO – "Voltiamo pagina, proviamo a scrivere la storia di questo nuovo campionato, per tutti". Parole di Giacomo Rosaia, autore del gol che al 92° ha regalato i tre punti al Gubbio nel derby contro il Perugia di lunedì sera, che fanno capire come nell’ambiente eugubino sia ancora palpabile l’entusiasmo per una vittoria storica. Un derby che come al solito ha valso ben più di tre punti – anch’essi fondamentali visto che i rossoblù hanno scavalcato i biancorossi in classifica – ma anche un’iniezione di fiducia e consapevolezza di fondamentale importanza per la squadra di mister Gaetano Fontana che sta cercando di rimettersi in carreggiata e di trovare continuità il prima possibile.

Nel post gara di lunedì sera ha parlato anche Giacomo Rosaia, da anni ormai uno dei leader dello spogliatoio eugubino. "Sono emozionato – ha esordito il centrocampista rossoblù – è stata una gioia indescrivibile perché non sono state settimane semplici per questa squadra, questo gruppo, per questa tifoseria e società, quindi abbiamo lavorato duramente per delle emozioni di questo tipo non solo per noi ma per tutta la piazza. Il lavoro quotidiano e il sacrifico oggi ci hanno pagato, è stato un epilogo pazzesco. Il gol? Raccontarlo non è semplice, mi sono trovato lì e ho cercato di crederci; D’Ursi ha nelle sue corde questo tipo di palla e poi il fato l’ha buttata dentro".

Che questo 1-0 abbia un peso specifico altissimo è ormai chiaro, ma per il vicecapitano del Gubbio può segnare un nuovo percorso della squadra in questa stagione: "Questa vittoria vale tanto. Ci siamo parlati molto durante la settimana, ci siamo guardati in faccia e abbiamo sviscerato quale potesse essere la chiave di lettura per ripartire e affrontare un derby di questa importanza perché era importante sotto molti punti di vista. Sicuramente può essere la svolta di questo campionato e di questo gruppo: nel calcio purtroppo non tutte le ciambelle vengono con il buco, avevamo bisogno di una scossa di adrenalina e di maggiore consapevolezza nel vivere la settimana, volersi bene e sviluppare fiducia nel compagno che abbiamo accanto. Oggi lo abbiamo fatto e il risultato si è visto".

La parola d’ordine è continuità, quella che è mancata ai rossoblù in questi mesi: un altro banco di prova sarà dunque la prossima gara, in trasferta contro il Campobasso di Braglia, di sabato 25 gennaio alle 17:30.

Federico Minelli