Calcio serie c: il direttore sportivo va via. Gubbio-Mignemi: le strade si dividono. Notari: "Si è concluso un ciclo»

- Alla fine se ne va anche Mignemi. Dopo il confronto tra il direttore sportivo e il presidente Notari avvenuto lunedì, nella mattinata di ieri la società rossoblù ha comunicato di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il contratto in vigore, che avrebbe legato il dirigente al Gubbio fino al 30 giugno 2025. Una perdita importante per i rossoblù, che dopo Braglia vedono andar via quello che forse è l’artefice principale di questi ultimi anni di alta classifica. In tre stagioni, infatti, il direttore sportivo siciliano ha saputo sposare alla perfezione la filosofia della società: prendere giocatori giovani (spesso a parametro zero) per farli crescere e poi, eventualmente, rivendere. È stato fatto con Arena, ora al Pisa in Serie B dopo una delle più importanti plusvalenze per il Gubbio, come è stato fatto con altri giocatori come Oukhadda, anche lui in Serie B ma al Modena, e altri giocatori arrivati in prestito ma che hanno saputo lasciare il segno e conquistarsi lidi ben più blasonati: Di Stefano, Aurelio o Spalluto. "Con il direttore Mignemi abbiamo subito instaurato un rapporto positivo - ha affermato il presidente Sauro Notari - abbiamo trascorso tre anni intensi e pieni di soddisfazioni. Oggi si conclude un ciclo che ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti, rilanciando le ambizioni del Gubbio a livello nazionale". "Il mio impegno in questi tre anni – ha ribadito Mignemi – è stato volto a contribuire alla crescita della Società e di tutto il movimento, sperando un giorno di poter lasciare il club a un livello superiore". Ora per Notari comincia un percorso di ricerca che dovrà culminare con gli annunci del nuovo allenatore e del Ds: figure che dovranno lavorare insieme per costruire una rosa in grado di continuare sulla strada tracciata in questi anni.