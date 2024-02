Calcio serie C, il ds Mignemi presenta il match con la Carrarese. Gubbio ad alta quota: "Daremo battaglia»

GUBBIO – È stata una conferenza stampa pre partita diversa dal solito quella che anticipa lo scontro diretto di oggi (ore 18:30) contro la Carrarese. Non c’era , come è abitudine, mister Braglia, ma il diesse Davide Mignemi. Dopo una lunga digressione sul calciomercato invernale, la quale sarà ampiamente ripresa nei prossimi giorni, il direttore ha anche parlato del match odierno: "Non lo definirei snodo cruciale: è una partita come tutte le altre che ci saranno da qui alla fine del campionato. Affrontiamo una squadra che meritatamente occupa il terzo posto in classifica, viene da tre vittorie consecutive (5-1 vs Torres nell’ultima gara in casa) e questo ci dà la dimensione dell’avversario che andremo ad affrontare. In campo però ci saremo anche noi e daremo battaglia, rispettiamo assolutamente quello che è il valore della Carrarese ma non abbiamo paura di nessuno. Sappiamo di poterci giocare le nostre carte e se metteremo in campo valori, al di là di quelli tecnici, come quelli del furore agonistico e del lottare su ogni pallone potremo dire la nostra". Il buon periodo di forma rossoblù è iniziato poco prima dell’inizio del mercato. Coincidenze? "Sicuramente la squadra partiva da una buona base, ma nel corso della prima parte di stagione si cerca di intervenire per andare a colmare le mancanze. I risultati aiutano, ma alla fine la cultura del lavoro ci darà la dimensione di quello che stiamo facendo: in genere il nostro cammino lo si valuta di partita in partita, ma secondo me ogni sessione di allenamento che andremo ad affrontare è rivolta al miglioramento giornaliero. Per fare questo non dovremmo dimenticarci mai dei capisaldi che devono essere sempre ben impressi nelle nostre menti se vogliamo continuare a fare un certo tipo di percorso: umiltà, lavoro e cuore".

GUBBIO 4-3-1-2: Greco; Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari, Bumbu; Desogus; Di Massimo, Udoh.