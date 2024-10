Calcio serie C. Il Gubbio non vuole più fermarsi. Nel mirino c’è il Legnago Salus

GUBBIO – L’incontro di domenica (calcio d’inizio ore 15) contro il Legnago Salus è di grande rilevanza: la squadra vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Pineto e prosegue il lavoro in allenamento, con Taurino e il suo staff che vogliono limare alcuni dettagli tattici e seguire da vicino i progressi di alcuni acciaccati, D’Ursi su tutti. Come era già stato registrato per la sfida con gli abruzzesi, anche quella contro il Legnago ha due soli precedenti. Le squadre si sono infatti affrontate solo nella stagione 20/21; l’andata al "Barbetti" terminò 0-0, mentre il ritorno in terra veneta terminò 1-2 per il Gubbio, con gol in avvio dei padroni di casa del "futuro ex" Bulevardi, pareggio rossoblù di Juanito Gomez dopo pochi minuti e gol della vittoria siglato da Pellegrini su rigore nel finale. Tornando al presente, sono state diramate le designazioni arbitrali per il match di domenica: il direttore di gara sarà Mattia Nigro di Prato, coadiuvato dagli assistenti Francesco Raccanello di Viterbo e Giuseppe Minutoli di Messina; quarto ufficiale Andrea Migliorini di Verona. Il fischietto toscano è al secondo anno tra i professionisti e non ha precedenti con le due squadre. Intanto l’A.S. Gubbio ha proseguito il percorso avviato la scorsa settimane nelle scuole: nella giornata di ieri i giocatori Francesco Corsinelli e Filippo Faggi e il direttore generale Giuseppe Pannacci hanno fatto visita alle bambine e ai bambini delle classi IIIA -IIIC-IVA Moduli e Tempo Pieno del I Circolo "G. Matteotti", rispondendo alle loro domande e donando ai bambini un piccolo gadget alla fine dell’incontro. Questo era il secondo appuntamento, ma il calendario proseguirà nel corso dell’intero anno scolastico.