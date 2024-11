Calcio serie C. Il Gubbio torna ad allenarsi. Nel mirino c’è la Virtus Entella

Archiviata la sfida con il Rimini che ha fatto tornare un po’ di serenità nell’ambiente eugubino, la squadra di mister Taurino guarda con fiducia alla difficile trasferta di domenica sul campo della Virtus Entella. I giocatori sono tornati ieri ad allenarsi – oggi, giovedì e venerdì prevista invece doppia seduta prima della rifinitura di sabato – con loro c’era anche Franchini; il centrocampista ex Pescara sembra aver recuperato al meglio dal problema muscolare sofferto nella gara contro il Legnago e in settimana verrà valutato per il match di Chiavari. Taurino, che ha riguadagnato fiducia dopo i tre punti di sabato scorso, potrà comunque probabilmente contare su Tommasini, che ha giocato uno spezzone nel finale contro il Rimini e che potrebbe ottenere maggiore minutaggio nel prossimo futuro; c’è ancora da attendere, invece, per il rientro in campo di D’Ursi e Di Massimo, alle prese con fastidi più seri che richiedono maggiore attenzione e scrupolosità. Intanto stamattina si è svolto il quinto incontro con i bambini e bambine delle scuole primarie di Gubbio. I calciatori Alessandro Tozzuolo e Diego Stramaccioni hanno fatto visita alla scuola primaria di Cipolleto, un bellissimo incontro con gli alunni, veri protagonisti della mattinata. "Tante domande, curiosità, con Alessandro e Diego che hanno autografato persino una maglietta originale storica rossoblù che un bambino ha portato da casa. Dopo gli autografi di rito, la consegna dei gadget rossoblù al termine dell’ennesimo incontro che ci ha regalato tanta emozione. È difficile raccontare quello che stiamo provando nel vedere così tanta felicità nei vostri occhi. Un sentito ringraziamento al Dirigente del primo circolo didattico di Gubbio, alle insegnanti a tutti i bambini e bambine", scrive la società rossoblù sui propri canali social.

Federico Minelli