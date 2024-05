Calcio serie c: il toto-Allenatore. Gubbio, ipotesi Alvini per la panchina

GUBBIO – Lasciata ormai alle spalle la deludente campagna playoff, chiusasi al primo turno contro il Rimini, il Gubbio comincia a porre le basi per la prossima stagione. Il presidente Notari è al lavoro per muovere i primi passi per l’anno calcistico che verrà. Mignemi è tornato dalla Sicilia ed è in programma un incontro tra lui e il patron rossoblù per capire definitivamente cosa riserverà il futuro del diesse ex Sicula Leonzio, comprensibilmente corteggiato da diverse squadre; Notari, comunque, ha la volontà di far restare a Gubbio il direttore sportivo.

Capitolo allenatore: Braglia deve ancora firmare la rescissione del contratto che lo lega ai rossoblù fino al giugno 2025, ma nel frattempo è cominciato il valzer di nomi accostati alla vacante panchina degli umbri. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Massimiliano Alvini, già allenatore di Perugia, Cremonese e Spezia nelle ultime stagioni.