Calcio serie C, notari: "potremmo RICEVERE sanzioni». Gubbio, preoccupa il sistema di illuminazione

GUBBIO – Tiene bancobanco una preoccupazione in casa Gubbio dopo la partita con l’Olbia, e non riguarda il calcio giocato, bensì il sistema di illuminazione, che anche domenica hanno fatto preoccupare il presidente Notari, che così ha commentato: "Io ho sempre fatto presenti le problematiche esistenti nello stadio. Ciò che mi preoccupa principalmente è il sistema di illuminazione, perché anche oggi abbiamo avuto un malfunzionamento ed è andata bene, ma potremmo incorrere in delle sanzioni da scontare". Nella giornata di ieri sono state effettuate delle prove tecniche con una ditta di elettricisti per verificare lo stato dell’impianto: sembra che sia tutto andato per il meglio, ma nella mattinata odierna saranno effettuate nuove prove per dare il via libero definitivo. Scongiurata dunque la possibilità di giocare la partita di mercoledì al “Curi” di Perugia. Intanto lo staff tecnico sta preparando la gara con la Juventus Next Gen, e in attacco potrebbero sorgere dei problemi per gli infortunati. La spalla di Udoh è uscita malconcia dallo scontro con il portiere Rinaldi di domenica, mentre per Galeandro le conseguenze del fallo subito contro l’Entella e neppure rilevato direttore di gara. Sarà visitato dal prof. Volpi a Milano, ma le sensazioni sono negative: per lui si parla di crociato e di stagione finita. Si potrebbe profilare una ghiotta occasione per il classe 2005 Di Gianni, che ha giocato per 40 minuti contro l’Olbia e potrebbe guadagnarsi dei minuti in attacco.