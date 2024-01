Calcio serie C, oggi (ore 18.30) il recupero al "Barbetti». Gubbio, c’è la Recanatese. Braglia: "Attenzione»

GUBBIO – Neanche il tempo di godersi la bella vittoria di Pineto che è già tempo di tornare in campo. Oggi, ore 18:30, il Gubbio recupera la 18^ giornata di campionato, contro la Recanatese, che lo scorso 17 dicembre non si era potuta giocare dopo che le forti raffiche di vento avevano causato danni alla copertura della tribuna del “Barbetti”. Non è mancata la conferenza stampa di mister Braglia, che ha analizzato avversari e partita alla vigilia del match: "Non è una squadra da sottovalutare, ho visto l’ultima partita della Recanatese e sono riusciti a stare sempre in partita contro la Torres, non è facile. Inoltre, hanno due giocatori di categoria superiore, Sbaffo lo conosciamo bene e Melchiorri sta benissimo fisicamente, ha una corsa impressionante. Sono una squadra che si sta abituando alla Serie C, anche se hanno subìto delle battute di arresto come è successo a noi". Una partita alla quale i rossoblù arrivano con fiducia e morale alto, ma senza Di Massimo e Bulevardi, entrambi squalificati per una giornata: "Cercheremo di fare del nostro meglio anche senza di loro – ha proseguito Braglia. Di Massimo se l’è cercata, gli ho detto che deve smetterla perché gli avversari ormai lo conoscono e andranno a provocarlo, anche se non si può dare un’espulsione senza aver visto nulla. In campo il ragazzo sta facendo bene come lo sta facendo Bulevardi, mi dispiace che non ci sia neanche lui anche perché è in un ottimo periodo mentalmente parlando". Passando alla formazione, il tecnico toscano sembra ormai aver trovato la quadra con il 4-3-1-2, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni. Contro il Pineto, infatti, Signorini ha accusato un fastidio nel riscaldamento ed è stato costretto al forfait, poi anche Pirrello è uscito acciaccato nel finale di gara. Davanti a Vettorel, dunque, è probabile la conferma di Corsinelli sulla destra, Tozzuolo e Mercadante a comporre la difesa centrale e Dimarco sull’out di sinistra. Il centrocampo che ha giocato a Pineto – sarà confermato, ma attenzione anche al neo arrivato Bumbu. In attacco manca Di Massimo, per cui accanto ad Udoh c’è il ballottaggio tra Spina e Bernardotto.