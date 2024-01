Calcio serie c: Peletti di Crema arbitra la sfida con la Lucchese. Gubbio, "Barbetti» inespugnato. Il difensore Portanova passa alla Virtus Entella

GUBBIO – Mentre il mercato sembra essere in pieno fermento, sul campo il Gubbio di mister Braglia prosegue nella preparazione della gara casalinga contro la Lucchese. I rossoblù sono la formazione più in forma del campionato con 13 punti guadagnati nelle ultime 5 partite, frutto di quattro vittorie e un pareggio: la squadra sembra aver trovato il giusto assetto tattico e, insieme ai risultati e alla classifica, sorridono anche le prestazioni e l’entusiasmo nello spogliatoio e nell’ambiente eugubino. In questo va anche inserito che il “Barbetti” è ancora inespugnato, nessuno ha ancora vinto tra le mura amiche del Gubbio, e in settimana la Lucchese sarà impegnata nella semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C, in casa contro il Padova. Tutti fattori che sembrano favorire gli uomini di Braglia, che non possono però cullarsi sugli allori, ma anzi continuare a lavorare per mantenere l’ottimo periodo di forma. Intanto è stata designata la squadra arbitrale per il match di domenica (ore 18:30): l’arbitro sarà Marco Peletti di Crema, coadiuvato dagli assistenti Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Simone Pistarelli di Fermo; il quarto ufficiale sarà Emanuele Velocci di Frosinone. Peletti, classe 1994, è al primo anno tra i professionisti, in questa stagione non hai mai arbitrato il Gubbio; ha incrociato la Lucchese agli ottavi della Coppa Italia di categoria, quando i toscani si imposero per 3-2 dopo i tempi supplementari sulla Juventus Next Gen. Capitolo mercato: mentre resta da capire se arriverà un centrocampista a sostituire Bulevardi, il difensore Portanova passa invece all’Entella.