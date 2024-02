Calcio serie C, rossoblù in trasferta (si gioca alle 20.45). Gubbio, dal Cagliari ecco Desogus. Stasera la sfida con la Vis Pesaro

La rosa è al completo. Il Gubbio, con la cessione del giovane Di Gianni alla Lazio e l’arrivo, in prestito secco dal Cagliari, di Jacopo Desogus (classe 2002) per sostituirlo, chiude il proprio mercato, gestito con oculatezza ed esperienza dal diesse Mignemi. Ci sarà tempo per commentare al meglio le varie operazioni. Ora, però, la concentrazione passa al calcio giocato: oggi alle 20:45 il Gubbio scende in campo al “Benelli” di Pesaro per l’anticipo della 24^ giornata del girone B di Serie C. I marchigiani si trovano al 14° posto in classifica, ed hanno ottenuto la maggior parte dei 25 punti guadagnati grazie ai pareggi – ben 13. Una squadra, quella biancorossa, che ha perso sei volte in campionato, quattro delle quali nelle prime cinque della stagione, tra cui il match dell’andata con i rossoblù. Le altre due sono arrivate contro le prime due della classe: Torres e Cesena. Inoltre, è una squadra che annovera tra le sue fila giocatori di esperienza e qualità. Oltre a Pucciarelli e Valdifiori, già in organico a settembre, in questa sessione di mercato sono arrivati, tra gli altri, Nicastro e Joel Obi. Da osservare con attenzione anche Óttar Magnús Karlsson, attaccante islandese che nelle ultime sette partite ha trovato per cinque volte la via del gol. Il Gubbio arriva comunque alla sfida con estrema fiducia: i sei risultati utili consecutivi hanno dato una grossa spinta all’entusiasmo nello spogliatoio, che nonostante le continue voci di mercato e i vari trasferimenti che si sono susseguiti è sempre rimasto unito ed ha continuato a lavorare con professionalità. Nessun indisponibile per mister Braglia, che ritrova anche Tozzuolo dopo la squalifica.

Da tenere in considerazione, però, i sette diffidati nella rosa rossoblù: Di Massimo, Vettorel, Mercati, Rosaia, Udoh, Spina e Signorini. Mantenendo il 4-3-1-2 che ha contribuito a dare una svolta al cammino del Gubbio, questo il probabile undici che Braglia schiererà questa sera: Greco; Corsinelli, Signorini, Tozzuolo, Mercadante; Mercati, Casolari, Bumbu; Chierico; Di Massimo, Udoh.