Calcio serie c: si gioca domani alle 20.45. Gubbio, caccia al riscatto in trasferta. Anticipo in notturna con il Sestri Levante

GUBBIO – È già la vigilia di una nuova partita per i rossoblù di mister Braglia, che domani alle 20:45 sfideranno in trasferta il Sestri Levante. 35 punti in 32 giornate valgono il quindicesimo posto momentaneo in classifica alla formazione ligure, un punto sopra la zona playout che dunque li obbliga ad una ricerca costante di risultati positivi che possano migliorare la classifica e avvicinare sempre più la salvezza, obiettivo stagionale. La rosa a disposizione di mister Barilari annovera tanti giocatori che lo scorso anno facevano parte della squadra che ha prima ottenuto la promozione in Serie C e poi vinto anche lo scudetto della Serie D: una squadra giovane (età media di 23,36 anni) che esprime un buon calcio grazie ai dettami del tecnico spezzino. Partito con il 4-2-3-1, la squadra ligure può giocare anche con il 4-3-3, il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1; moduli simili tra loro che permettono un atteggiamento quasi camaleontico al Sestri. Gli osservati speciali sono Riccardo Forte, n° 7 sulla schiena e ben 11 gol all’attivo in campionato di cui solo uno su rigore, e Massimiliano Pane, difensore centrale, capitano e con un ottimo stacco aereo che spesso lo porta a segnare: per lui 6 marcature in stagione con due calci di rigore. Attenzione anche a Luca Clemenza, arrivato nel mercato invernale dai “cugini” della Virtus Entella, che in cinque partite giocate in carriera contro il Gubbio ha messo a referto tre gol con le maglie di Pescara e, appunto, Entella.