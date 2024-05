Calcio serie C, verso i playoff. Gubbio, primo turno con il Rimini martedì allo 20.30. Galeandro: "Sappiamo di essere una grande squadra»

GUBBIO – Facile trovare spunti positivi dopo una vittoria per 4-0 e un quinto posto confermato, ma la situazione di Alessandro Galeandro è da sottolineare. Infortunatosi al legamento crociato anteriore il 15 ottobre 2023 nei minuti finali di Virtus Entella-Gubbio, l’attaccante ex Alessandria è rientrato da poche settimane in gruppo. Proprio nell’ultima di regular season contro il Rimini Galeandro è tornato in campo e, dopo un’occasione sprecata, ha messo il sigillo alla partita con il rigore del definitivo 4-0. "Questi ultimi sei mesi – commenta Galeandro – non sono stati i più facili, non potevo aspettarmi un ritorno in campo migliore perché segnare subito è stata un’emozione grandissima. Devo ringraziare i compagni che da quando sono tornato mi hanno fatto sentire parte del gruppo e soprattutto Udoh e Desogus che mi hanno permesso di calciare il rigore, sono contentissimo per com’è andata". Un’arma in più che mister Braglia, finalmente con la rosa al completo, può sfruttare nei playoff, già nel mirino di Galeandro: "In Serie C soprattutto i play off sono una lotteria perché abbiamo visto che squadre anche meno quotate sono arrivate fino in fondo, noi sappiamo di essere una grande squadra, lo abbiamo dimostrato e conosciamo le nostre potenzialità". L’inizio, dopo il ricorso del Taranto che sarà discusso il 3 maggio, è slittato da sabato 4 a martedì 7 maggio, ma con il termine della finale di ritorno sempre fissato per il 9 giugno. La Lega Pro ha ufficializzato gli orari nel pomeriggio di ieri: Gubbio-Rimini, valevole per il primo turno dei playoff del girone di Serie C, si giocherà alle ore 20:30.