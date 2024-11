Calcio serie D. Acf Foligno, torna Zichella . Salutano Benedetti e Sedran

FOLIGNO – L’ Acf Foligno protagonista in campionato e molto attiva in occasione della riapertura delle operazioni di mercato. Operazioni in entrata e in uscita destinate a rimodellare la scacchiera di Alessandro Manni. Per quanto riguarda le operazioni in uscita l’Acf ha ufficializzato la risoluzione contrattuale con Leonardo Benedetti e con Gabriel Sedran. Dopo i saluti, Benedetti si è accasato subito con l’Agape Umbertide, mentre Gabriel Sedran da domani indosserà la casacca della Pietralunghese. Nelle ultime ore il sodalizio folignate ha ufficializzato il ritorno all’Acf di Samuele Zichella. L’esterno difensivo che in estate si era accordato con il Siena, la società bianconera che fin qui ha utilizzato Zichella in pochissime apparizioni per cui ha chiesto e ottenuto il rientro alla corte di Manni. Per quanto riguarda le operazioni in entrata l’Acf è e rimane sulle tracce di Alessio Grea, difensore centrale che in questa prima parte della stagione ha indossato la casacca dello Sporting Trestina. Trattativa che per quanto riguarda l’accordo tra le due società e il giocatore dovrebbe essere stata portata a termine nella tarda serata di ieri. Oltre a queste operazioni altri giocatori sembrano avere già la valigia in mano. Su tutti il portiere Gianclaudio Lori oggetto dei desideri da parte della Nestor e del San Venanzo. Acf che in queste ultime ore è impegnata a valutare le condizioni di Nicolò D’Urso. L’attaccant, da oltre un mese è alle prese con un fastidio al ginocchio. Alla corte di Manni potrebbe arrivare un nuovo attaccante. C.Lu.