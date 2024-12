La Cremonese a Cesena trova tre punti pesantissimi per la classifica

La Cremonese chiude l’andata con una vittoria di particolare significato a Cesena. Una vittoria di misura, firmata da un guizzo (più che atteso) di Vandeppute, che in un colpo solo rilancia i grigiorossi al quarto posto e mette in mostra lo spirito giusto per una squadra che vuole essere protagonista. I romagnoli si confermano avversario manovriero e insidioso, ma la formazione di Stroppa lotta dall’inizio alla fine con il giusto atteggiamento e conquista tre punti che possono rappresentare la svolta sospirata in vista di un ritorno senza gli alti e bassi che hanno frenato l’andata di una delle contendenti più attese nella lotta per la promozione.

Il tutto per una preziosa iniezione di fiducia che, però, i grigiorossi dovranno confermare domenica nel derby allo “Zini” con il Brescia, un incontro tanto sentito quanto ricco di pericoli, che nell’ultima partita del 2024, oltre che prima del ritorno, dovrà mettere in mostra il volto migliore della formazione di mister Stroppa. Al “Manuzzi” l’incontro si presenta molto combattuto sin dai primi minuti, ma gli ospiti ingranano ben presto la marcia superiore e al 14’ colpiscono la traversa con un colpo di testa in coppia di Antov e Vazquez. La gara è ricca di capovolgimenti di fronte, ma per assistere al gol bisogna attendere la ripresa. Corre il quarto d’ora, quando Vandeputte, in campo da soli 60”, scaglia la sventola che batte Klinsmann dopo un bel duetto con Vazquez. I bianconeri non vogliono arrendersi e reagiscono con decisione, ma gli ospiti chiudono bene gli spazi. Il finale è di marca romagnola, ma, nonostante qualche spavento di troppo, la rete difesa da Fulignati rimane inviolata sino al triplice fischio dell’arbitro e la Cremonese può così rialzare la testa riportandosi in quarta posizione.

Cesena-Cremonese 0-1 (0-0)

Cesena (3-5-2): Klinsmann 6,5; Mangraviti 6,5, Prestia 6 (30’ st Ciofi 6), Curto 6; Adamo 6, Calò 6, Francesconi 6 (22’ st Tavsan 6), Celia 6, Berti 6,5; Antonucci 6 (44’ st Van Hooijdonk sv), Kargbo 6. A disposizione: Pisseri; Siano; Chiarello; Mendicino; Donnarumma; Hraiech; Piacentini; Pieraccini. All: Michele Mignani 6.

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6,5; Antov 6, Ceccherini 6 (40’ st Lochoshvili sv), Bianchetti 6,5; Barbieri 6, Pickel 6,5, Castagnetti 6 (40’ st Majer sv), Milanese 6 (14’ st Vandeputte 6,5), Zanimacchia 6; Vazquez 6,5 (23’ st Johnsen 6), Bonazzoli 6 (14’ st Nasti 6). A disposizione: Saro; Jungdal; Quagliata; De Luca; Buonaiuto; Sernicola. All: Giovanni Stroppa 6,5.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova 6.

Reti: 15’ st Vandeputte.

Note: ammoniti: Francesconi; Castagnetti; Antov; Barbieri; Nasti – angoli: 5-4 – recupero: 2’ e 5’.