Calcio serie D. Acf Foligno, sfida da non perdere: "Servono punti con il Flaminia»

FOLIGNO – "Dal proibitivo appuntamento con il Flaminia, proveremo a tutti i costi di portare a casa un risultato positivo". E’ il desiderio che Alessandro Manni, allenatore dell’Acf e l’intero collettivo accarezzano alla vigilia di una trasferta da ‘bollino rosso’. Risultato positivo che dopo il pareggio casalingo con il Figline, potrebbe risultare importante anche in vista del calendario che il prossimo turno assegna un’altra trasferta proibitiva sul terreno del Trestina. L’Acf oggi a Civita Castellana è impegnata con una squadra esperta. "In settimana, in più di un’occasione ho sollecitato la squadra a scendere in campo con il massimo rispetto per l’avversario ma senza eccesiva timore convinto – ha spiegato Manni alla vigilia – che l’Acf ha le potenzialità per smorzare la rabbia e il valore dell’undici laziale. Dopo una settimana positiva durante la quale abbiamo recuperato l’intero collettivo, ho la possibilità di scegliere. Il collettivo attuale mi consente di poter gestire al meglio la situazione anche in base delle indicazioni emerse in settimana. Con il Figline abbiamo offerto una buona prestazione, la strada è quella giusta spetta a noi confermare quanto di buono siamo riusciti a fare contro i toscani. Certo mi aspetto una partita scorbutica perché il Flaminia ha tanti valori in campo decisi a trovare la prima vittoria stagionale per confermarsi tra le squadre di alta classifica. L’Acf, però ha l’obbligo di rafforzare la propria identità, una quadratura ben definita che – ha concluso Manni - evitando di guardare la classifica può regalarci qualcosa di importante".

ACF: Tognetti: Santarelli, Nuti, Schiaroli, Benedetti, Piermarini, Ceccuzzi, Mattia, Khribech, Tomassini, Calderini.

Carlo Luccioni