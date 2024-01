Calcio serie D, Antonio Rizzolo suona la carica. "Orvietana, il campionato nostro è iniziato domenica»

ORVIETO - "Il nostro campionato è iniziato domenica". Antonio Rizzolo suona la carica in casa Orvietana dopo la vittoria contro il Seravezza. Un 2-1 di platino per i biancorossi che hanno ritrovato il successo che mancava dal 12 novembre, risalendo la classifica. I rupestri sono ora quartultimi nel girone E di serie D, ad una lunghezza da Sangiovannese e Sansepolcro, a 4 punti dalla salvezza diretta. "Non guardiamo la classifica – avverte subito Rizzolo – ma guardiamo alla prestazione e al risultato. Ad onor del vero, penso ad esempio anche alla sfida con il Follonica Gavorrano, anche nelle gare precedenti avremmo meritato di portare a casa qualcosa in più. Inutile però guardare indietro, dobbiamo solo guardare avanti e dobbiamo farlo con fiducia". Tra le novità anche l’impiego dei due attaccanti over, con l’inserimento di un under in mezzo al campo. Esperimento da riproporre? "Perché no – continua il tecnico – ma dobbiamo più che altro fare i conti con quelle che saranno le disponibilità. A me non piace lamentarmi ma ci siamo ritrovati ogni domenica alle 11 a fare la conta. Mi auguro che questo momento no sia passato. Questo gruppo ha grandi qualità e, ripeto, il nostro campionato inizia ora". Unica nota dolente l’infortunio di Caravaggi. "Mi auguro possa rientrare prima possibile".