Calcio serie D: arriva il Cenaia. Trestina, serve la vittoria dopo tre turni sfortunati

TRESTINA - Nel presentare l’odierna sfida del "Casini" tra Trestina e Cenaia occorre partire da due considerazioni. Primo: il margine di vantaggio rispetto alla zona play-out che gli altotiberini possono vantare a 5 giornate dal termine della regular season continua ad essere rassicurante. Secondo: i bianconeri vengono da 3 sconfitte consecutive e da un poker rimediato contro il Tau Altopascio, per cui urge rimettersi in rotta di navigazione. Avversario migliore per farlo, sulla carta, non potrebbe esserci, visto che la truppa di mister Davide Ciampelli dovrà misurarsi contro un Cenaia che si trova all’ultimo posto della classifica con appena 14 punti, distanziato di 9 lunghezze dalla terzultima ed addirittura di 18 dalla sestultima: la retrocessione per la squadra toscana sembra insomma già scritta. Guai a sottovalutare il match (inizio ore 15) per un Trestina che, complice una rosa numericamente risicata, è arrivato al rush finale di un torneo assolutamente positivo con il fiato un po’ corto. L’assenza di Sensi (squalificato per un turno) costringerà il tecnico a utilizzare Conti nel ruolo di centrale difensivo.

TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci, Omohonria, Contucci, Conti, Belli, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Farneti. All. Ciampelli. Arbitro: Cavacini di Lanciano.

Paolo Cocchieri