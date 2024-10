Calcio serie D, arriva la Fezzanese. Manni carica l’Acf Foligno: "Vogliamo i tre punti»

FOLIGNO – In occasione del turno infrasettimanale il calendario assegna all’Acf Foligno, reduce dal blitz confezionato sul terreno del Grosseto con i gol di Khribech e Brevi, il confronto casalingo con la Fezzanese, attuale fanalino di coda che arriva al Blasone con l’obiettivo prioritario di portare via un risultato positivo. Confronto scorbutico, ricco di insidie sul conto del quale Alessandro Manni, alla vigilia ha messo in guardia la squadra: "Convinto che l’attuale classifica penalizza le qualità della formazione ligure. Valore – commenta Manni - confermato dalla prestazione offerta dalla Fezzanese contro il Gavorrano, per cui dobbiamo essere bravi ad affrontare l’impegno consapevoli che la necessità di punti dei liguri, potrebbero crearci ulteriori difficoltà in una partita che arriva a poche ore dal confronto con il Grosseto e a quello del turno successivo". La consapevolezza delle qualità e la personalità dell’Acf vista all’opera con il Grosseto sono ingredienti confortanti per riuscire a confezionare un’altra importante impresa. "L’augurio è quello che l’Acf vanta i presupposti per giocare un calcio propositivo sia da chi scende in campo dall’inizio e di coloro che subentrano in corso. Qualcosa – aggiunge Manni – si è visto contro il Grosseto, in particolare nella seconda frazione di gioco quando oltre a colpire l’avversario siamo riusciti ad evitare il minimo errore. Le qualità non mancano, per cui al di là delle difficoltà del confronto con i liguri l’Acf, evitando sogni proibiti con la Fezzanese proverà a conquistare i tre punti. Tre putni che seviranno ad affrontare i prossimi impegni con serenità, importanti per dare seguiti al successo con il Grosseto per continuare a fare punti che – conclude Manni – per una neo- promossa sono necessari per arrivare il prima possibile a garantirsi l’obiettivo salvezza". Partita che l’Acf potrebbe affrontare in avvio con lo stesso undici in campo a Grosseto. Non è da escludere, però, che in corso Manni potrebbe utilizzare tre – quattro uomini dalla panchina.

FOLIGNO: Tongnetti, Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini, Panaioli, Ceccuzzi, Brevi, Tomassini, Hkribech, Calderini.

Carlo Luccioni