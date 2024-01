Calcio serie D: con il Poggibonsi finisce 1-1. Trestina, terzo pareggio di fila

POGGIBONSI

1

TRESTINA

1

POGGIBONSI: Pacini, Mazzolli, Cecchi, Marcucci, Camilli, Vitiello, Rocchetti, Bigozzi, Purro, Borri, Di Paola. A disp.: Di Bonito, Bellini, Tanganelli, Iania, Gistri, Corcione, Bigica, Cecconi, Coriano. All.: Calderini

SPORTING CLUB TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci, Conti, Contucci, Sensi, Belli, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Marietti. A disp.: Pollini, Tosti, Marioli, Coppini, Omohonria, Bartolucci, Lucchetti, Soldani, Farneti. All.: Ciampelli

Arbitro: Casali di Cesena (Rossini di Genova e Eliso di Castellammare di Stabia).

Marcatori: 3’ st Bigozzi (P), 10’ st Tascini rig. (T).

NOTE: spettatori 500 circa. Recupero: pt 2’, st 4’.

POGGIBONSI- Terzo pareggio di fila per il Trestina che esce dal Lotti di Poggibonsi con uno 0-0 che vale l’ottavo risultato utile consecutivo per la formazione di Davide Ciampelli che si mantiene a 5 lunghezze dalla zona playoff e a più 9 sulla zona playout. Un primo tempo con poche emozioni da una parte e dall’altra, complice anche l’importanza della posta in palio per un Poggibonsi che vuole mantenersi a distanza di sicurezza sulla zona playout. Sono 6 i punti che separano la compagine di Calderini dal sestultimo posto occupato dal Sansepolcro. Un primo tempo con poche occasioni da ambo le parti. Il Poggibonsi si affaccia dalle parti di Fiorenza con Borri prima e Di Paola prima ma il portiere bianconero risponde presente. Il Trestina si rende pericoloso con Belli ma il portiere toscano Pacini fa buona guardia alla mezzora, poi al 35’ Marietti colpisce la traversa. Mani nei capelli per Ciampelli e si va all’intervallo sul risultato di 0-0. Nella ripresa il Poggibonsi trova subito il vantaggio dopo 3 minuti quando l’under Bigozzi si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol, deviando, sul secondo palo, il traversone perfetto dalla sinistra.

Il Trestina però non ci sta e al 55’ Di Nolfo serve in area Tascini che viene messo giù in area da Borri. Casali non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri Tascini non sbaglia e firma l’1-1. Nel finale Fiorenza salva su Mazzoli e Belli sfiora la rete. Finisce 1-1 per il classico punto che muove la classifica di entrambe.