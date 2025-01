Calcio Serie D, dopo il pari con il Terranuova. L’Acf Foligno allunga la striscia positiva in trasferta. Manni: "Dispiace non aver vinto, ma grande grinta»

FOLIGNO – L’Acf Foligno alla ripresa delle ostilità dopo la pausa natalizia, allunga la striscia positiva lontano dal Blasone (due sole sconfitte: quella subita con la con la Sangiovannese in occasione della prima trasferta sul terreno della Sangiovannese e nel derby con 3 – 2 con il Trestina) ma nella circostanza il pareggio esterno 1 – 1 con il Terranuova lascia tanto amaro in bocca. Per quello che poteva essere e non è stato anche se l’Acf è stata protagonista dell’ennesima prestazione offerta dall’intero collettivo di Alessandro Manni. A negare il bottino pieno che, l’Acf avrebbe ampiamente meritato, i due legni, uno per tempo colpiti da Khribech e Tomassini, per il gioco le cinque ghiotte occasioni create nella prima frazione di gioco.

"Durante l’arco della stagione capitano anche questi momenti durante i quali non si riesce a finalizzare in zona gol. Ci abbiamo provato - ha commentato Manni con un pizzico di giustificata recriminazione – perché in almeno in una delle nitide palle – gol potevamo sbloccare l’equilibrio. Peccato, anche se devo riconoscere – ha aggiunto che l’Acf, dopo aver subito il pareggio ci ha creduto fino all’ultimo e con Settimi in diagonale ha concluso di pochissimo a lato. Dispiace aver lasciato due punti, ma rimane la grande prestazione dalla quale – ha concluso dobbiamo ripartire".

Risultato di parità che consente all’Acf (orfana a Terranuova, di Nuti e Mancini) di mantenere la terza posizione in classifica e guardare al futuro con fiducia, magari con un qualche attenzione in più per riuscire a mantenere il controllo della partita fino alla fine. Quello che non è bastato per mantenere il momentaneo vantaggio con il Terranuova che è riuscito ad acciuffare il pareggio. Oggi ripresa degli allenamenti in vista del prossimo appuntamento casalingo del prossimo turno quando al Blasone arriverà la Sangiovannese dell’ex falchetto Marco Bonura.

Carlo Luccioni