Calcio serie D: finisce 0-1. Orvietana, terza sconfitta di fila. Il Tau Altopascio passa nel finale

Tau Altopascio

1

Orvietana

0

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Bernardini, Odianose, Piccini, Bruzzo, Antoni, Lombardo (79’ Zini), Meucci, Noccioli (55’ Alessio), Bruno (74’ Manetti), Vellutini (55’ Malva). A disp.: Di Cicco, Perillo, Notarelli, Bartelloni, Masini.

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Gomes (87’ Lorenzini), Vignati, Ricci (84’ Proia), Siciliano, Fabri, Orchi, Santi (87’ Stampete), Greco, Marsili (68’ Mafoulou). A disp.: Rossi, Ciavaglia, Labonia, Manoni, Chiaverini. :

Arbitro: Bruno Tierno di Sala Consilina Rete: 83’ Meucci

NOTE: Ammoniti Di Biagio, Bruno, Siciliano, Santi, Greco, Mafoulou.

Terza sconfitta di fila per l’Orvietana che viene sconfitta di misura dal Tau Altopascio. Parte forte la squadra di casa che (5’) potrebbe subito passare con Odianose che batte a colpo sicuro da pochi metri ma un difensore si immola e salva la porta umbra dalla capitolazione. Sollecita risposta dei biancorossi ospiti (10’) tiro di Greco che Di Biagio non trattiene, irrompe Marsili che da ottima posizione spreca tutto. Ci prova (12’) anche Meucci dal limite che così scalda i guantoni a Marricchi. La partita è gradevole: al 24esimo contropiede Tau con Noccioli che scarica per Bruno che ci prova dai 15 metri ma il portiere orvietano è reattivo. Non succede altro e si va al riposo sul nulla di fatto. Nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bruno raccoglie il pallone al limite e di controbalzo lascia partire un gran tiro dai 20 metri che si spegne sulla traversa orvietana. Quasi alla mezz’ora (28’) Odianose è una freccia ma spuntata in contropiede. L’attaccante amaranto salta anche il portiere ma di sinistro mastica la conclusione. Altra ghiotta occasione gettata alle ortiche. Generoso assalto finale dell’undici di Venturi premiato al minuto 83. Da palla inattiva batte Antoni che la scaraventa nei 16 metri, si accende una mischia e lo scaltro Meucci di tacco la mette dentro per il vantaggio. Un ko che fa scivolare l’Orvietana al quintultimo posto ad una lunghezza dal Sansepolcro.