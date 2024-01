Calcio serie D: il Ghiviborgo passa nel primo tempo. Il Trestina parte male e riassapora la sconfitta

Ghiviborgo

2

Trestina

0

GHIVIBORGO: Becchi, Signorini, Sanzone, Bura, Nottoli, Orlandi, Campani, Carcani T., Vecchi, Lepri, Saidi. A disp.: Bonifacio, Seminara, Bindi, Poli, Cristofani, Russo, Vitrani. All.: Lelli

TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci, Menghi, Contucci, Conti, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Marietti. A disp.: Pollini, Tosti, Sensi, Coppini, Giuliani, Bartolucci, Farneti, Soldani. All.: Ciampelli

Arbitro: Gervasi di Cosenza (Simona Cavallari di Ravenna e Nikenkeu di Parma).

Marcatori: 23’pt Orlandi, 41’pt Carcani T.

NOTE: ammoniti: Bura, Bindi (G), Giuliani (T).

Torna a conoscere la sconfitta il Trestina, battuto 2-0 in trasferta dal Ghiviborgo. Padroni di casa subito pericolosi al 6’ quando Tommaso Carcani colpisce in pieno la traversa di Fiorenza. Al minuto 23 la gara si sblocca grazie alla rete di Orlandi che sfrutta al meglio un cross al centro di Lepri. La reazione ospite è tutta in un diagonale del capitano Belli al minuto 27. Tommaso Carcani ha voglia di gol e lo trova quasi all’incedere dell’intervallo. Dalla sinistra Vecchi rimette in mezzo un bel pallone e Carcani non sbaglia siglando l’ottavo centro stagionale. E allo scadere in un paio di occasioni Carcani, ancora lui, sfiora il tris. Si va al riposo sul 2-0 e con una partita in totale controllo di un Ghiviborgo dominante. La ripresa può essere gestione, affondo o riapertura. Sarà gestione assoluta e senza troppi patemi d’animo anche se il Trestina cambia tattica e atteggiamento. Al 4’ Becchi salva in uscita su Farneti lanciato a rete. Sterile però la reazione degli ospiti. Al 22’ il Ghiviborgo fallisce il 3-0: Nottoli per Campani che prende anche la mira ma sciupa tutto. Così come spreca la palla del possibile 2-1 Tascini sull’altro fronte. Poi Becchi deve ancora immolarsi su un pericoloso cross dalla sinistra. Nel finale la gara s’incanala sui binari giusti anche se i biancorossi con Campani, Seminara e Carcani sprecano più volte la terza rete. Il Trestina resta a quota 30 in classifica.