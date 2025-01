Calcio serie d. Il Trestina adesso sogna l’impresa con il Livorno

TRESTINA - "Con le grandi non abbiamo mai sbagliato partita. Abbiamo vinto a Siena, pareggiato a Grosseto e perso, immeritatamente a Livorno. Ecco, mi auguro che questo trend possa ripetersi anche domenica contro quella che si sta confermando la vera corazzata del girone". Leonardo Bambini guarda con fiducia alla sfida che domenica vedrà il suo Trestina di scena, al Bernicchi di Città di Castello, contro il Livorno capolista del girone E di serie D. La sconfitta del Grosseto ad Orvieto nell’ultimo turno ha proiettato i labronici a più 6 sull’immediata inseguitrice che oggi è il Seravezza. "Il problema è che noi invece abbiamo perso a Poggibonsi e non possiamo più fare sconti". Già perché la sconfitta al Lotti ha fatto scivolare i bianconeri al quintultimo posto ad una lunghezza dal Terranuova Traiana che sfiderà il Trestina domenica 19 gennaio. La salvezza diretta dista 2 lunghezze ma Bambini non vuole guardare la classifica.