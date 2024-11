Calcio serie D. Il Trestina ora non vuole fermarsi. Caccia ai tre punti col San Donato

TRESTINA - Con classifica ed umore sensibilmente migliorati dopo il pareggio a Grosseto e la netta vittoria tra le mura amiche contro la Fezzanese, il Trestina è ora chiamato a dare continuità alla propria mini striscia positiva affrontando in trasferta il San Donato Tavarnelle. Nessuno strascico negativo a seguito dell’eliminazione in Coppa ad opera del Follonica Gavorrano, ma al contrario più di una nota positiva è arrivata dal match di mercoledì scorso, nel quale mister Calori ha dato ampio spazio alle seconde linee ed a tanti giovanissimi finora poco impiegati. La prima nota da segnalare in relazione all’odierna sfida è che il tecnico altotiberino, con il recupero degli infortunati Nouri e Mencagli e con Lisi che ha scontato il turno di squalifica, tornerà finalmente ad avere a disposizione l’intera rosa, eccezion fatta per Dottori: "Siamo quasi al completo - afferma l’allenatore bianconero - e non posso negare che mi piace sempre essere in difficoltà al momento di decidere lo schieramento iniziale. Ho ancora qualche dubbio e come al solo la scelta sull’undici di partenza la farò soltanto domenica mattina. Siamo usciti dalla Coppa, ma chi è sceso in campo l’ha fatto con l’atteggiamento giusto. Affrontiamo oggi una squadra che ha avuto un avvio stagionale complicato, ma la cui classifica non deve trarre in inganno: per spessore della società, valore del tecnico e qualità dell’organico sono certo che presto risaliranno la graduatoria. Dobbiamo affrontare la gara consci della loro forza ma anche consapevoli di potercela giocare alla pari con tutti". Probabile formazione: Fratti, Sensi, Bucci, Tacconi, De Meio, Giuliani, Lisi, Serra, Mencagli, Ferri Marini, De Souza. All. Calori. Arbitro: Dell’Oro di Sondrio.

Paolo Cocchieri